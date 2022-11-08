شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية "الشيوخ": دعوة الرئيس السيسى لإنهاء حرب أوكرانيا جرس إنذار للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطي، بالدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، لوقف الحرب الروسية – الأوكرانية، خاصة فى ظل الأزمة الكبيرة التى تواجه دول العالم .

وقال السادات، إن الدعوة والنداء جاء في التوقيت المناسب، موضحا أنها تأتي في وقت تعانى فيه دول العالم من أزمات، وأوضح السادات أن دعوة الرئيس تستهدف إنهاء معاناة دول و شعوب تدفع فاتورة هذه الحرب .

وقال السادات، إن الاستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعني وقف نزيف الخسائر الذي يتعرض له العالم، الذي يعاني من التضخم وارتفاع الأسعار ومشكلات في سلاسل الإمداد، موضحا أن رسالة الرئيس بمثابة صيحة تحذير وصوت العقل، وجرس إنذار للعالم في أهم فعالية دولية "COP27"، خاصة في ظل ما تركته من آثار الدمار والخراب، بخلاف تأثيرها على دول العالم .

و لفت السادات إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي استهدفت كل الأطراف المنخرطة في الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن ما طرحه الرئيس من استعداد الدولة المصرية للعمل على إنهاء هذه الحرب، يستهدف وضع العالم أمام مسئولياته في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها دول العالم بوجه عام و تنعكس على الدولة المصرية .

وشدد السادات على اهمية استجابة المجتمع الدولى للمبادرة المصرية، وتبنيها بما يحقق المصلحة العليا للكوكب أيضاً، مشيرا إلى أن انهاء الحرب الروسية الأوكرانية لا تقل أهمية عن مواجهة أزمة التغيرات المناخية ، واستطرد: "الرئيس وجه نداء للإنسانية بعدما انتهى من الكلمة الرسمية التي يلقيها حول التغيرات المناخية".

وأشاد السادات بتنظيم قمة المناخ، موضحا أن التنظيم يليق بمكانة مصر وريادتها، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للتوجه نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر .