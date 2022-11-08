شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية الوفد": دعوة الرئيس السيسى لإنهاء الحرب فى روسيا وجدت صدى عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن كلمة الرئيس السيسي خلال قمة المناخ استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام العالمية، لما حملته من رسائل مهمة، ودعوات صادقة لإحلال السلام في العالم من أجل التفرغ لمواجهة التحديات المناخية التى تهدد كوكب الأرض ، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس لإنهاء الحرب في روسيا وجدت صدى عالمي يؤكد حرص مصر على تحقيق الأمن والاستقرار لكل شعوب العالم.

وقال "وهدان"، إن الرئيس خاطب قادة الدول موضحا حجم التحديات التى تواجه العالم، والتى تتطلب العمل الجاد من أجل تقليل آثار التغير المناخي ، الذي أثر سلبا على العالم، مشيرا إلى تأكيد الرئيس أن وجود قادة العالم فى القمة هو فى حد ذاته رسالة تعبر عن الاهتمام الذى يولونه لعمل المناخ العالمي، وهو ما يتطلب أن ينعكس فى اتساق مواقف دولهم، والتحرك في اتجاه التزاماتهم وتعهداتهم تجاه الدول النامية التى تضررت بسبب التغيرات المناخية رغم أنها الأقل مساهمة في حجم الانبعاثات في العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس وضعت خارطة طريق لإنقاذ العالم من التغيرات المناخية، والتى يأتى على رأسها التخلى عن الشعارات والدفع نحو التنفيذ والعمل المخلص من أجل تجاوز الأزمة، لتحقيق الأمن والاستقرار لملايين من المتضررين من أزمة المناخ فى الدول النامية والفقيرة.

وأوضح "وهدان"، أن الرئيس تحدث في هذه القمة بلسان الدول الأفريقية الفقيرة في القارة، مطالبا العالم بدعم وتمويل مشروعات التكيف المناخي والتحول الأخضر في هذه الدول، من أجل خلق فرص نمو اقتصادى مستدام وتحقيق الاستقرار والأمن فى العالم، مطالبا بزيادة المبلغ المخصص سابقا وهو 100 مليار دولار للدعم، إلى 200 مليار دولار من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، خاصة أن خسائر التغير المناخي في الدول الفقيرة تتعدي هذا المبلغ بكثير.