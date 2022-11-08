انت الان تتابع خبر وزير العدل الجديد الدكتور خالد سلام سعيد شواني..سيرته الذاتية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - التحصيل الدراسي
شواني من مواليد 1975 في محافظة كركوك وحاصل على الشهادات التالية:
• شهادة البكالوريوس في القانون من كلية القانون في جامعة بغداد
• شهادة الماجستير في القانون الدستوري من كلية القانون والسياسة في جامعة كركوك
• درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة المنصورة
المناصب والسيرة المهنية
دخل شواني العمل السياسي منذ عام 2006، حين بدأ كعضو في مجلس النواب.
وتدرج في المناصب الاتية:
وزير شؤون الحكومة الاتحادية في حكومة اقليم كردستان (2019_ الان)
المستشار القانوني لرئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم رئاسة جمهورية العراق (2014_2016)
رئيس اللجنة العليا لإعداد وصياغة مشروعات القوانين (2003)
رئيس اللجنة القانونية النيابية (2010_2014)
مقرر اللجنة القانونية النيابية (2006_2010)
عضو مجلس النواب (2006_2009)
ممارسة مهنة المحاماة (2003_2006)
عضو اتحاد الحقوقيين العراقي والكردستاني
وزير شؤون الحكومة الاتحادية في حكومة اقليم كردستان (2019_ الان)
المستشار القانوني لرئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم رئاسة جمهورية العراق (2014_2016)
رئيس اللجنة العليا لإعداد وصياغة مشروعات القوانين (2003)
رئيس اللجنة القانونية النيابية (2010_2014)
مقرر اللجنة القانونية النيابية (2006_2010)
عضو مجلس النواب (2006_2009)
ممارسة مهنة المحاماة (2003_2006)
عضو اتحاد الحقوقيين العراقي والكردستاني