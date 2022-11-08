وزير العدل الجديد الدكتور خالد سلام سعيد شواني..سيرته الذاتية

بغداد - ياسين صفوان - التحصيل الدراسي

شواني من مواليد 1975 في محافظة كركوك وحاصل على الشهادات التالية:• شهادة البكالوريوس في القانون من كلية القانون في جامعة بغداد• شهادة الماجستير في القانون الدستوري من كلية القانون والسياسة في جامعة كركوك• درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة المنصورة

المناصب والسيرة المهنية

دخل شواني العمل السياسي منذ عام 2006، حين بدأ كعضو في مجلس النواب.