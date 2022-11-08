إعلان «مهم جدًا» لترامب في 15 نوفمبر

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيصدر "إعلاناً مهماً جداً" في الـ 15 من نوفمبر الجاري، ملمحاً إلى أنه سيطلق قريبا محاولة أخرى للوصول إلى البيت الأبيض.

وعشية انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، قال ترامب في تجمع انتخابي إنه سيصدر الإعلان في منتجع مار لاجو في بالم بيتش بفلوريدا.

وقال زعيم البيت الأبيض السابق: "لا نريد شيئا ينتقص من أهمية الغد"، مضيفاً: "هذه المسيرة المذهلة التي نخوضها معا قد بدأت للتو".

وتابع ترامب أن الجمهوريين "سيستعيدون مجلس النواب. وسنقوم باستعادة مجلس الشيوخ. وسنقوم باستعادة أمريكا".

وواصل: "والأكثر أهمية من ذلك في عام 2024، سنستعيد بيتنا الأبيض البديع".

ومن المقرر أن يحدد الناخبون الذين لديهم حق التصويت الأغلبية في الكونجرس الأمريكي- المكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ- بالإضافة إلى اختيار العديد من حكام الولايات والمناصب المهمة الأخرى.

وأثارت تعليقات ترامب التكهنات بأنه يتجه إلى خوض منافسة العودة ضد الرئيس جو بايدن في عام 2024.

وحتى الآن، لم يعلن بايدن رسمياً ما إذا كان سيسعى لإعادة انتخابه مرة أخرى في عام 2024.