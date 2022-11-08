شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد أباظة: العالم أيد مبادرة الرئيس السيسى لإنهاء حرب أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن المبادرة التاريخية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من قلب قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، جاءت فى توقيت مناسب للغاية، وهى فرصة كبيرة أمام المجتمع الدولى لإنهاء هذا الصراع، موجهاً التحية للرئيس السيسى على إطلاق هذه المبادرة، والتي نالت تأييداً كبيراً من المجتمع الدولى.

وقال " أباظة " إن هذه الحرب تسببت فى مخاطر متعددة لعدد كبير من العالم، مؤكداً الأهمية الكبيرة لإطلاق الرئيس السيسى لهذه المبادرة من قمة المناخ العالمية، حتى يكون العالم كله على وعى وإدراك كاملين بأن مصر حريصة على استقرار السلام العالمى.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة، من جميع دول العالم المحبة للسلام وروسيا واوكرانيا إعطاء أكبر اهتمام لهذه المبادرة لإنهاء معاناة الشعبين الروسى والاوكراني، وكل شعوب العالم التى تضررت سلبياً من استمرار هذه الحرب، مؤكداً على ضرورة استغلال هذه المبادرة افضل استغلال لانهاء هذه الحرب التى استمرت لفترة طويلة.

ووجه وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تحية للرئيس السيسى عندما أكد فى مبادرته أنه لايبحث عن دور، مؤكداً أن مصر دولة كبيرة والعالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بأن مصر أصبح لها دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والأوروبية.