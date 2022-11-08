شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: مؤتمر المناخ يمثل قوة الإرادة والإدارة ويحظى باهتمام كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين، أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop27 يمثل قوة الإرادة، حيث حظى باهتمام كبير إقليميا وعربيًا وأفريقيًا ودوليا، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يمثل الدول الأفريقية وليس مصر فقط فى المطالبات بتمويل مشروعات بيئية فى الدول النامية لمقاومة آثار التغيرات المناخية والاعتماد على الطاقة النظيفة.

وقال أبو العينين- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش افتتاح الجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر المناخ- أن الجميع فى مصر يلتف حول الرئيس السيسى لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، لتحقيق مزيد من الإصلاح السياسى والانطلاق الاقتصادى والارتقاء بجودة حياة لمصريين.

وأشار أبو العينين إلى أهمية رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الاثنين، فى افتتاح الشق الرئاسى للمؤتمر بأهمية الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبنى على ما سبق، لا سیما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باریس، منوها إلى أهمية التوسع فى مشروعات التحول الأخضر والطاقة والتصنيع الشامل والمستدام فى القارة السمراء، خاصة وأن أفريقيا تمتلك إمكانات ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المستدامة.