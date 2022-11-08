شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب": مصر صاغت خطة شاملة للتكيف مع التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الدولة المصرية صاغت خطة عمل شاملة في إطار مواجهتها للتكيف مع التغيرات المناخية كأولوية رئيسية، باعتبارها تحدياً وجودياً يجابه الإنسانية جمعاء" هذا ما كشف عنه النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مؤكدا أنه تم إجراء مراجعة تشريعية وتنفيذية خاصـة بالبيئة، ووضع السياسات الكفيلة بمجابهة التغيرات المناخية، عبر رؤية وطنية شاملة.

وأوضح "درويش" في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلي أن خطة مصر استهدفت وضع قضية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة في مقدمة الأولويات المصرية، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ، والتوسع في إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، معتبرا أن ذلك يعكس نهجاً مصرياً رائداً في تعزيز العمل المناخي المستدام.

وأوضح "درويش" إلى أن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب تغيير بنية ومكونات الطاقة باتجاه الطاقة الخضراء وإحلال مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما ينبغي أن تنصب عليه الجهود العالمية، من أجل المساهمة في خفض الانبعاثات الضارة بيئياً، كما يجب على الدول المتقدمة تقديم يد العون إلى الدول النامية في هذا الشأن، وأن يكون هناك التزاماً عالمياً جاداً من منطلق عالمية ظاهرة تغيـر المناخ وآثاره السلبية بالغة السوء على الدول والمجتمعات، داعيا المجتمع الدولي والدول المتقدمة تحديداً إلى التحلي بالمسئولية الملقاة عليهم، قائلا؛" فنحن خلال هذه المواجهة لا نتحمل مسئولية أجيالنا فقط وإنما نرفع عن كاهل الأجيال القادمة هذا الخطر المخيف والمهدد لسلامة عالمنا ومجتمعاتنا".