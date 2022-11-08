حجبها صاحبها عن الأسواق.. مباحث التموين تصادر 60 طن سلع غذائية ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

صادرت مباحث التموين بالجيزة 60 طن سلع غذائية داخل مخزن مختلف ببولاق الدكرور غرب المحافظة.

معلومات وردت أكدتها تحريات العميد يحيى زغلول مدير مباحث تموين الجيزة بحجب صاحب مخزن كميات من السبع الغذائية لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية المخزن بشارع الصحابة بترعة عبد العال، وأمكن ضبط المدير المسؤول وبلغ إجمالي المضبوطات 60 طن سلع غذائية (أرز ، فول ، عدس ، بسلة).

المخالفات شملت عدم وجود فواتير تفيد مصدر الحصول عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.