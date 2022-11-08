قمة المناخ: أكثر من 100 من قادة العالم يجتمعون للتنفيذ في COP27

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت إدارة الإعلام بمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية، بيانا بشأن افتتاح قمة تنفيذ المناخ في شرم الشيخ.

وبحسب البيان، اجتمع أكثر من 100 من قادة العالم في COP27 في شرم الشيخ مصر للعمل على تنفيذ اتفاقيات المناخ الحالية.

وكان في استقبال قادة العالم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وبدأت القمة بجلسة افتتاحية افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ضم مجموعة من المتحدثين البارزين الآخرين من رؤساء الدول إلى قادة المناخ الذين قدموا رسائل حول أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ.

وبعد الجلسة العامة الافتتاحية، عُقدت 3 جلسات مائدة مستديرة مع قادة العالم لمناقشة مجموعة من قضايا تغير المناخ ذات الصلة بما في ذلك الانتقال العادل والأمن الغذائي والتمويل المبتكر للمناخ ورجال التنمية.