إقبال المشاركين في مؤتمر المناخ على جناح هيئة الرعاية الصحية بالمنطقة الخضراء – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمنطقة الخضراء، إقبال شديد من قبل المشاركين في فعاليات مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.

كما شهد أيضًا إقبال من قبل رواد المعارض المقيمة في المنطقة الخضراء، وذلك لتقييم حالتهم الصحية، وقياس العلامات الحيوية.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى تزويد الجناح بكافة الإمكانيات الطبية والبشرية المدربة على أعلى مستوى، لتقييم حالتهم الصحية، وقياس العلامات الحيوية، وأيضًا تقديم الإسعافات الأولية في حالة الحاجة إلى ذلك، وكافة الخدمات الطبية التي وفرتها الهيئة العامة للرعاية الصحية لجميع رواد معرض مؤتمر المناخ بالمجان خلال فترة انعقاد المؤتمر.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم الثلاثاء، أن جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية بمعرض مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية أقيم بمنطقة المعارض والأجنحة بالمنطقة الخضراء، صالة 3 لتقديم كافة الخدمات الطبية.