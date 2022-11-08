مصرع طفل دهسته سيارة نقل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، تحت عجلات سيارة نقل أثناء اللهو أمام منزل أسرته، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول الطفل "حسين. ن" ويقيم دائرة المركز جثة هامدة.

أفاد والده بأنه أثناء لهو ابنه المذكور أمام المنزل اصطدمت به سيارة نقل قيادة "عادل. ع" 38 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية ما نتج عنه وفاته، واتهم قائدها بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

أفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.