مصرع مُسن في حريق منزل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مُسن مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حريق منزل، بأخميم شرقي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم بلاغًا بنشوب حريق بمنزل ببندر أخميم.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك "عبدالراضي. ه" 75 عامًا عامل.

جرت السيطرة على الحريق وإخماده، نتج عن الحريق وفاة مالك المنزل إثر إصابته بحروق نارية من الدرجات الثلاث بأماكن متفرقة بالجسد، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

أفادت ابنته "ميرفت" 33 عامًا ربة منزل وتقيم بندر أخميم بمضمون ما تقدم وأرجعت سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي بالثلاجة؛ نتيجة التوصيلات العشوائية، وأضافت باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وجزوع النخيل، كما أضافت بأن والدها يقيم بالمنزل بمفرده وأنها معتادة على زيارته يوميًا؛ لقضاء متطلباته المنزلية، ونفت الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة العامة التحقيقات.