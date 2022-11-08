انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الانخفاض والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 09:38 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.28% إلى 91.53 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.21% إلى 97.71 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملات أمس عند مستوى 97.92 دولار للبرميل لخام "برنت" وعند 91.79 دولار للبرميل للخام الأمريكي.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملات أمس عند مستوى 97.92 دولار للبرميل لخام "برنت" وعند 91.79 دولار للبرميل للخام الأمريكي.