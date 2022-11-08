صحيفة بريطانية : غواصة بريطانية مسلحة نوويا توقف مهمتها شمال المحيط الأطلسي بعد اندلاع حريق



محمد اسماعيل - القاهرة - لندن-(أش أ):

أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن غواصة تحمل صواريخ ترايدنت 2 النووية أجبرت على إجهاض مهمتها السرية وظهرت على السطح بعد اندلاع حريق على متنها، بحسب ما ذكرته صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وكانت الغواصة "فيكتوريس" في مكان بشمال المحيط الأطلسي عندما وقعت كارثة منذ حوالي ستة أسابيع، واشتعلت النيران في مكون كهربائي على متن الغواصة من طراز "فانجارد" بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني واتخذ قائد الغواصة تدابير احترازية.

وبحسب الصحيفة كان ظهور الغواصة على السطح مخاطرة بالكشف عن موقعها بالنسبة لروسيا، مشيرة إلى أن طاقم الغواصة عمل على مكافحة الحريق.

وتعد الغواصة "فيكتوريس" واحدة من أربع غواصات من طراز ترايدنت التي تقوم بدوريات نووية، والمعروفة باسم "الردع النووي في البحر بشكل مستمر".