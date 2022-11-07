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البيت الأبيض عشية الانتخابات: لم نسجل أي تهديد للأمن العام

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت جان بيير: "أبلغتنا وكالات إنفاذ القانون أنه لم يتم تحديد أي تهديدات معينة حتى الآن. تم إبلاغ الرئيس بالوضع في هذه المنطقة وأمر باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمن هذا التعبير عن الإرادة". وسيكون الثامن من نوفمبر، هو يوم التصويت الرئيسي لانتخابات التجديد النصفي لكلا مجلسي النواب والشيوخ. وسوف ينتخبون جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 و35 من أصل 100 من أعضاء مجلس الشيوخ.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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