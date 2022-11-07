انت الان تتابع خبر "مؤتمر المناخ".. رغبة عالمية للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعكس حضور نحو 120 من قادة الدول، وممثلي 197 دولة وقرابة 40 ألف مشارك من أنحاء العالم، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، رغبة جدية في المضي قدماً لوضع الترتيبات والتوصيات المعنية بالحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها.وتكرس دورة شرم الشيخ الأهمية المتزايدة لهذه القمة العالمية التي اكتسبتها خلال العقود الماضية وجاءت نتاجاً لسلسلة من جهود عالمية أدت إلى إعلان عقد هذه القمة بشكل سنوي.

وأدى ذلك إلى اعتماد اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون عام 1985، تلاها "بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفِدة لطبقة الأوزون" في عام 1987، بينما أعلنت قمة الأرض في ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992، عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية مكافحة التصحر.



ومنذ اعتمادها، أصبحت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الركيزة الأساسية لجهود المجتمع الدولي في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وبحلول مارس 1994، كانت 165 دولة قد وقعت على الاتفاقية، كما صادقت دولة الإمارات عليها في عام 1995. وتُسمى الدول التي صادقت على الاتفاقية بـ "الأطراف".

وألزم بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمتفق عليه في مؤتمر الأطراف COP3 عام 1997، الدول المتقدمة بتقليل إجمالي انبعاثاتها الكربونية بنسبة 5 في المئة عما كانت عليه خلال عام 1990.