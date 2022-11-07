شكرا لقرائتكم خبر عن للتخفيف عنهم.. "مستقبل وطن" يواصل إقامة منافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع المخفض في المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الأثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة

نظمت أمانة المرأة بقسم السلام ثان، فاعلية تحت شعار "كلنا بنكمل بعض"، وذلك لتوزيع 500 قطعة ملابس على الأسر الأكثر احتياجأ من أهالينا في مدينة معنا.

كما وزعت أمانة قسم الشرابية، عدداً من الهدايا للتلاميذ لتحفيزهم على المضي قدما في التميز العلمي في مدارسهم.

كما نظمت أمانة قسم الزاوية الحمراء، احتفالية لتكريم الأطفال ذوي الهمم لإجتيازهم التدريب التعليمي علي طريقة برايل لتعلم القراءة والكتابة بالنسبة للمكفوفين.

وفى محافظة الجيزة

تواصل أمانة مركز أوسيم، إقامة فعاليات المعرض رقم 95 من سلسلة معارض الأسرة المصرية في قرية بشتيل، التي تنفذها أمانة شئون المشروعات بمحافظة الجيزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وهو المعرض الذي لاقى إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية والقرى المجاورة في ظل التخفيضات التي يمنحها المعرض على كافة المعروضات التي تهم الأسرة المصرية مقارنة بالأسواق.

كما واصلت أمانة بقسم الطالبية، مساعدة ذوي الهمم في الحصول على الكارت الذهبي للخدمات الذي تمنحه وزارة التضامن الاجتماعي وتولى فريق عمل الأمانة إنهاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج الكروت الذهبية، وفي إمبابة استكملت أمانة الحزب الدورة الثالثة لفنون التفصيل وهي الدورات التي تستهدف مساعدة السيدات على تنفيذ مشروعاتهن الصغيرة وتحديدًا المرأة المعيلة.

كما نظمت أمانة قسم الحوامدية، سلسلة ندوات تثقيفية توعوية حول محاربة الشائعات وأثار الفوضى على الأمن القومي المصري مع استعراض ماتم انجازه بالدولة المصرية في غضون السنوات الماضية من مشروعات تمس جموع المصريين.

كما وزعت أمانة قسم الوراق، عددا من الهدايا التذكارية علي طلاب مدراس الوراق للوقوف على سير العملية التعليمية وتم توزيع مجموعة من الهدايا تحفيزًا لهم وتشجيعًا على التفوق.

وفي محافظة المنوفية

أقامت أمانتا مركزي شبين الكوم ومنوف، معرضين لبيع مستلزمات الأسرة المصرية وكافة احتياجاتها بأسعار مخفضة، في قريتي "المصيلحة والسدود"، تحت شعار "لمحاربة الغلاء"، ويضم المعرضين "مفروشات وأدوات منزلية للعرائس وسجاد وستائر العروس، وملابس بجميع أنواعها بالإضافة إلي الزى المدرسي، والأدوات المدرسية والحقائب، والسلع الغذائية، والأحذية، وشهد المعرض تخفيضات خاصة للعروس اليتيمة بنسبة 50% علي المفروشات والأدوات المنزلية، وسط إقبال كثيف من المواطنين علي المعروضات.

كما نظمت أمانة مركز أشمون، احتفالية كبري، لتكريم أوائل المرحلة الإعدادية والثانوية العامة الأزهرية في قرية شوشاي، وشهد الحفل حضورا مميزا لأهالي القرية، وفي ختام الحفل تم تسليم الطلاب والطالبات شهادات التقدير والدروع تقديراً لتميزهم وتفوقهم.

وفي محافظة الدقهلية

بدأت أمانة الحزب بالمحافظة، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع البطاطين والألحفة علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً في قري المحافظة، بالإضافة لتوزيع المساعدات العينية للمواد الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية، حيث قامت الأمانة بتوزيع 5000 بطانية ولحاف، و3000 عبوة مواد غذائية علي الأسر ضمن المبادرة، وجاء التوزيع وفقاً لكشوف وأبحاث اجتماعية معدة سلفًا لتحديد الحالات المستحقة للدعم ضمن حملة "شتاء دافئ"، من قبل فريق من شباب الحزب الذي اصطف بحملة مكبرة لتوزيع في مناطق جديلة والدراسات وعزرة الشال وعزبة الشحاتين وسوق كفر البدماص وسوق جديلة.

وفي محافظة مطروح

أطلقت أمانة الصناعة والتجارة بالمحافظة، قافلة متحركة لبيع المواد التموينية الجافة بأسعار مخفضة، علي المواطنين، تحت شعار "ضد الغلاء" ولمواجهة جشع التجار، حيث طرحت القافلة المتحركة، مكمية كبيرة من الأرز التي تراوح سعره ما بين 12 جنيه و14 جنيه بتخفيص يصل إلي 20%، وشهدت الفعالية إقبالاً كثيفاً من الأهالي للشراء مؤكدين علي اختلاف سعرها عن السوق وجودة المنتج.

وفي محافظة الوادي الجديد

أقامت أمانة مركز الداخلة، معرض اليوم الواحد تحت عنوان "الأوبن داي"، بقاعة نادي الداخلة الرياضي بمدينة موط، ويتضمن المعرض منتجات متنوعة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالسوق الخارجي بنسبة 40 % لتخفيف العب عن كاهل المواطنين وفي نفس الوقت لدعم الشباب أصحاب المشروعات وتضمنت محتويات المعرض، أدوات منزلية، ملابس أطفال، أحذية، ملابس حريمي ورجالي، إكسسوارات، أدوات زينة ومكياج، حلويات.

كما نظمت أمانة مركز بلاط، ندوة تثقيفية صحية من خلال أمانة الصحة والسكان بالمركز، وذلك تحت عنوان "التنمر"، وذلك بمدرسة مرزوق الإعدادية بمركز ومدينة بلاط.

وفي محافظة بني سويف،

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، توزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف مراكز المحافظة، ضمن مبادرة الحزب "شتاء دافئ"، التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً.

كما نظمت أمانة مركز الفشن، قافلة طبية مجانية، شاملة عدداً من التخصصات الطبية، في عزبة بشرى التابعة لمجلس قروي دلهانس، وضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية:" أطفال، نساء، رمد، باطني، جراحة، مسالك بولية، وغيرها من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى توفير معمل تحاليل، بهدف وصول الخدمة الطبية إلى العزب والنجوع.

وفي محافظة أسيوط

أهدت أمانة مركز ساحل سليم، عدد من مدارس الإدارة التعليمية، بأدوات النظافة والتعقيم فى مبادرة أطلقها الحزب، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وقد حظيت المبادرة بالإشادة والتقدير من مديرى ومعلمى المدارس الذين إستقبلوا المبادرة بسعادة كبيرة.

وفي محافظة أسوان

تواصل أمانة مركز إدفو، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع عدداً من البطاطين والمساعدات العينية للمواد الغذائية علي المواطنين والأسر الأولي بالرعاية والقري الأكثر احتياجاً في الشراونة قبلى.

كما نظمت أمانة مركز نصر النوبة، قافلة طبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة مسببات فقدان البصر بالمجان، في قرية بلانة، وقدمت القافلة خلال عملها خدمات طبية فى مجال الكشف ومعالجة أمراض العيون ومسببات العمى حيث تم صرف العلاج اللازم للحالات التى تحتاج إلى علاج دوائى كما تم عمل نظارات طبية للحالات التى تستدعى ذلك إضافة إلى إحالة بعض الحالات إلى إجراء عمليات جراحية.

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم ثان العامرية، قافلة طبية للكشف عن مرضى الرمد، وتقديم الدعم الصحي والرعاية الطبية، وقافلة أخرى للكشف المبكر على الأطفال، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات الطبية لأهالي الدائرة، كما قامت الأمانة أيضا بتنظيم حملة نظافة مكبرة، بشياخة السفن، لتنظيف الطرق، وإزالة القمامة، للحفاظ على نظافة البيئة، والحد من التلوث وانتشار الأوبئة والأمراض.

كما نظمت أمانة قسم المنشية، جولة ميدانية في شوارع الدائرة، وذلك لتوعية أهالي الدائرة، بضرورة ترشيد إستهلاك الكهرباء، وسط ترحيب واستجابة من الأهالي، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات لترشيد استهلاك الكهرباء.

وفي محافظة قنا،

أطلقت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، برنامجها التدريبي والتثقيفي لهيئات مكاتب الحزب والهيئات المعاونة والقواعد الحزبية بمركز نجع حمادي والذي يستمر لمدة 4 أيام، ويستهدف البرنامج التدريبي الذي أطلق تأهيل الكوادر الحزبية بالمراكز بمختلف تشكيلاتها ورفع الوعي ورفع كفاءتهم والجاهزية لتنفيذ الأنشطة والتكليفات وأن البرنامج يستهدف جميع تشكيلات الحزب بالمراكز والبالغ عددها 503 قيادة علي مستوي كافة التشكيلات بكل مركز.

وفي محافظة شمال سيناء،

تواصل أمانة التدريب والتثقيف بمدينة العريش، تنظيم الدورة التدريبية المتخصصة لإعداد الكوادر الحزبية لأعضاء هيئات مكاتب الأقسام، وذلك بقاعة نقابة المحامين بوسط مدينة العريش، بحضور قيادات أمانة الحزب وعدد من أعضاء هيئة المكتب وأمناء الاقسام المشاركة وأعضاء هيئة مكاتبهم، وشارك في الدورة التدريبية في يومها الأول 3 أقسام بناء على تنسيق مسبق، هي أمانة قسم الشيخ زويد، وامانة قسم أول العريش، وأمانة قسم ثاني العريش.

وفي محافظة القليوبية،

أطلقت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، برنامج التدريب والتثقيف، لهيئات مكاتب الحزب بأمانات شبرا الخيمة غرب وشبرا الخيمة شرق، ويهدف البرنامج إلي تأهيل الكوادر الحزبية بالمراكز والأقسام بمختلف تشكيلاتها ورفع الوعي ورفع كفاءتهم والجاهزية لتنفيذ الأنشطة والتكليفات وأن البرنامج يستهدف جميع تشكيلات الحزب بالمراكز والأقسام والبالغ عددها 503 قيادة علي مستوي كافة التشكيلات بكل أمانة.

وفي محافظة الغربية،

عقدت أمانة العمال والفلاحين بالمحافظة، بروتوكول تعاون طبى بالتعاون مع مجمع عيادات مصر التخصصية لخدمة أهالي المحافظة، حيث يشمل البروتوكول جميع الخدمات التى يقدمها المجمع الطبي بنسبة خصم 20% على جميع العيادات وتضم 8 عيادات "نساء وولاده - باطنه -قلب - تغذيه علاجيه-جلديه- مخ واعصاب - اطفال - روماتيزم ".

وفي محافظة الفيوم،

تواصل أمانة مركز إطسا، لليوم التاسع علي التوالي، توزيع عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، على المواطنين الأكثر احتياجا، في الوحدة الحزبية بمنية الحيط، بمشاركة أمناء الأمانات النوعية بالمركز، وبمشاركة فاعلة وميدانية لبعض من شباب الحزب، وذلك من خلال المرور علي المنازل، وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

كما واصلت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، لليوم الثاني فعاليات الدورة التدريبية للتثقيف السياسي بحضور الكوادر التنظيمية بقسم ثان الفيوم وقسم أول، وتناولت المحاضرة شرح وافى حول مدونة السلوك الحزبي والبناء التنظيمي للحزب وكوادره والفرق بين الحزب السياسي ومنظمات.

وفي محافظة البحر الأحمر،

أعلنت أمانة مدينة رأس غارب، عن سداد الرسوم الدراسية لعدد من الطلاب الغير قادرين والأولى بالرعاية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع أعضاء ونواب الحزب بالمحافظة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.