17 مصابًا في انقلاب سيارة نقل عمال على طريق جمصة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 17 شخصًا في انقلاب سيارة محملة بالعمال على طريق (المنصورة - جمصة).

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بالحادث.

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالفحص، تبينت إصابة 17 عاملًا، غادر منهم 11 المستشفى، بعد تلقي الإسعافات اللازمة، بينما جرى تحويل عدد 6 حالات لاستكمال الفحوصات الطبية والعلاج.

حرر بذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.