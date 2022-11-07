على هامش "كوب 27".. الاتحاد الأوروبي وكازاخستان يعلنان عن شراكة في مجال الطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين أن كازاخستان والاتحاد الأوروبي اتفقا على التعاون بشكل وثيق في مجال الطاقة والمواد الخام .

ووقعت رئيس المفوضية أورزولا فون دير لاين ورئيس وزراء كازاخستان علي خان إسماعيليوف الاتفاق على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ في مصر.

وتهدف الاتفاقية إلى ضمان الإمداد بمواد خام معينة وتطوير سلاسل القيمة من أجل الإنتاج المستدام للهيدروجين والبطاريات.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإيجاد شركاء اقتصاديين جدد. فقد أوضحت الأزمات العالمية الأخيرة كيفية اعتماد دول التكتل على سلاسل الإمداد في بلدان معينة.

وأظهرت الجائحة أن الاتحاد الأوروبي يعتمد بشدة على الصين، بينما أظهر الغزو الروسي لأوكرانيا مدى اعتماده على روسيا في مجال الطاقة.