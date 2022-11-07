وزير الطيران: نسعى إلى تحويل المطارات المصرية إلى مطارات "صديقة للبيئة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، سعي الوزارة إلى تحقيق توجهات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وتحويل المطارات المصرية إلى " صديقة للبيئة " من خلال التركيز على محورين هما الانتقال إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام الكهرباء والاعتماد على الطاقة الشمسية؛ والمحور الثانى تقليل الانبعاثات الصادرة عن الطائرات والاتجاه إلى استخدام الوقود الحيوي وصولا إلى أقل كمية من الانبعاثات الكربونية مع الالتزم بكافة التعليمات والتوصيات الصادرة عن منظمات الطيران المدنى الدولية وفقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التى تهدف الدولة المصرية من خلالها للحد من تداعيات المناخ ومجابهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها وضعت استراتيجية متكاملة تجاه قضايا البيئة والتغيرات المناخية تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية بما يعزز من ريادة ومكانة الطيران المدني المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

أوضح بيان وزارة الطيران أن هذه الاستراتيجيه تأتي في الوقت الذي تتطلع فيه مصر إلى توحيد جهود العالم في قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ من أجل صياغة رؤية دولية مشتركة للحد من التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية وفى إطار توجهات الدولة المصرية نحو ملف البيئة.

وعن جودة الخدمات المقدمة وتفادي السلبيات والتحديات، قال وزير الطيران إننا حريصون على تفادى حدوث أي سلبيات في جميع أنشطة الطيران المدني ولدينا إجراءات تصحيحية واضحة ومحددة بصفة مستمرة تطبق في مختلف مواقع العمل من خلال التنسيق مع كافة الجهات العاملة والمعنية بالطيران المدني .. مشيراً إلى أن لدينا قناعة بتحسين جودة الخدمات المقدمة من أجل ترك انطباع إيجابي وتكوين صورة مشرفة تليق بمكانة مصر الحضارية كون المطارات المصرية هى بوابة مصر الأولى وواجهتها الحضارية التى تترك أثرا واضحا لدى المسافرين فور وصولهم أومغادرتهم للمطار .

وأوضح الفريق محمد عباس أن وزارة الطيران المدنى تطبق نموذج الطيران منخفض التكاليف من خلال شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران والقائمة منذ عام 2006 والتى بدأت عملها كذراع اقتصادى منخفض التكاليف، قائلا " إنه فى شهر سبتمبر الماضى كانت تمتلك 12 طائرة وحاليا وصل عدد أسطول طائراتها 17 طائرة، ومن المخطط الوصول فى شهر مارس المقبل إلى 26 طائرة تسير رحلاتها من الخارج إلى المقاصد السياحية فضلا عن الطيران الداخلي من مطار شرم الشيخ إلى مطارات الأقصر وأسوان وسفنكس، ومن منطقة الشرق الأوسط والدول العربية إلى مطار القاهرة الدولي".