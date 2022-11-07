محافظ القليوبية يفتتح معرضين للسلع الغذائية ببنها وشبرا الخيمة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم الإثنين، معرضين للسلع الغذائية بشارع فريد ندا بمدينة بنها، وميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك لعرض كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين، بأسعار مخفضة للتيسير على المواطنين.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، ومصطفى عبد الحميد فرج المستشار القانوني للغرفة التجارية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

وتأتي هذه المعارض ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

ووجه محافظ القليوبية بالتنسيق مع الغرفة التجارية، بتجهيز عدد من المعارض بمدن وأحياء المحافظة لعرض كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين، وذلك بأسعار مخفضة للتيسير على المواطنين وذلك في إطار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وخلال تفقده المعارض أجرى المحافظ حوار مع المواطنين والذين أبدوا رضاهم عن السلع وأسعارها وذلك نظرا لانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالسوق، إلى جانب توافر السلع بصورة مستمرة وإعادة تعبئة المعارض فور نفاد السلع.

وكان محافظ القليوبية قد افتتح خلال شهر سبتمبر الماضي معارض «أهلا بالمدارس»، بمدينة شبرا الخيمة وأيضا بمدينة بنها وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية.