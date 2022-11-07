البرهان: السودان وموارده الطبيعية تحت تصرف آلية التحول الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التزام بلاده بخطط وبرامج التحول الأخضر وإتاحة موارد السودان الطبعيية لتكون تحت تصرف آلية التحول الأخضر.

جاء ذلك خلال مشاركته في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي تأتي في إطار مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وأعرب البرهان عن شكره لمصر والمملكة العربية السعودية ولكل من ساهم في إنجاح مبادرة التحول الأخضر، مثمنا جهود المملكة العربية السعودية في التصدي الجاد لآثار المتغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها السابقة والراهنة والقادمة هي الآلية العلمية والعملية المناسبة لامتصاص معالجة الآثار السالبة في التغيرات المناخية وصيانة البيئة.

وجدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان تأكيد بلاده على الانخراط في برامج ومشروعات المبادرة وإتاحة كل إمكانيات السودان الطبيعية من الأراضي والمياه لتنفيذ خطط ومشروعات هذه المبادرات ذات الفائدة العابرة لدول وشعوب المنطقة.