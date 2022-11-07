حاكم فلوريدا يعلن حالة الطوارئ في 34 مقاطعة مع اقتراب الإعصار "نيكول"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية مساء الاثنين، عن حالة الطوارئ في 34 مقاطعة مع اقتراب الإعصار "نيكول"، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

تشير توقعات إلى أن العاصفة شبه الاستوائية نيكول سوف تصل إلى اليابسة جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية كإعصار من الفئة الأولى في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسوف تتسبب في موجة من المياه والأمطار الغزيرة، بما في ذلك في مناطق لا تزال تتعافى من الإعصار إيان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قوله في تحذير الساعة 11 صباحا بتوقيت نيويورك إن العاصفة نيكول، التي تصاحبها رياح بسرعة 45 ميلا (72 كيلومترا) في الساعة، توجد حاليا على بعد 495 ميلا شرق جزر البهاما في المحيط الأطلسي.