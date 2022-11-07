بالفيديو و الصور.. سقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تعرضت الإسكندرية مساء اليوم الإثنين، لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في أنحاء متفرقة بالمحافظة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة دون تأثير على حركة المرور.

تشهد الإسكندرية طقسا متقلبا، مساء اليوم، وغطت الغيوم سماء المحافظة مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة ونشاط ملحوظ في سرعة الرياح.

وتعرضت المدينة الساحلية لموجة أمطار خفيفة استمرت لنحو دقيقتين، فيما رفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد القصوى والطوارئ تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بالتقلبات الجوية.

وسجلت مؤشرات هيئة الأرصاد الجوية لمحافظة الإسكندرية طقسا مائل للبرودة في فترة المساء، وبلغت درجات الحرارة العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية، وسجلت سرعة الرياح 16 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.25 أمتار.

ومن المتوقع سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة بنسبة 40%، وحدوث نشاط في الرياح بنسبة 30%، طبقا لبيان حالة الطقس المتوقعة الوارد من هيئة الأرصاد الجوية، معلنًا استمرار رفع حالة الطوارئ.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه جرى نتشر السيارات في المناطق الساخنة مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمصبات، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولًا بأول.

وأشار نافع إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورًا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة، وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.