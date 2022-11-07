منظمة التجارة العالمية تدعو لإزالة الحواجز أمام التحول لصناعات منخفضة الكربون

نيويورك: قالت نجوزي أوكونجو إيويلا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية في تقرير إنه يتعين على المنظمة إزالة الحواجز التجارية أمام الصناعات منخفضة الكربون من ضمن إجراءات أخرى تهدف إلى معالجة الضرر الذي تلحقه التجارة العالمية بالمناخ.

وقال تقرير التجارة العالمية لعام 2022، والذي تم إطلاقه على هامش قمة المناخ (كوب27) في مصر، إن الطريقة الأكثر واقعية لإجراء تخفيضات ملموسة في انبعاثات الكربون دون تقليل مستويات المعيشة في البلدان الأكثر ثراء أو إلحاق الضرر بآفاق التنمية في البلدان الفقيرة هي من خلال تطوير التقنيات منخفضة الكربون.

وقالت في مقدمة التقرير “الفرصة سانحة أمام منظمة التجارة العالمية لاغتنام اللحظة الراهنة لتعزيز دورها كمنتدى للتنسيق فيما يتعلق بالتجارة وتغير المناخ، والتصدي لعقبات السياسة التجارية التي تعوق نشر واستخدام التقنيات منخفضة الكربون، ودعم التغييرات الهيكلية اللازمة لنزع الكربون من الاقتصاد العالمي”.

“آمل أن نستفيد من هذه الفرصة إلى أقصى حد”.

وقال التقرير إن أحد الأمثلة على الكيفية التي يمكن أن تساعد بها منظمة التجارة العالمية هو خفض التعريفات الجمركية والرسوم التجارية الأخرى للصناعات منخفضة الكربون والتي تميل إلى أن تكون أعلى من الصناعات كثيفة الكربون.