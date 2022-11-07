الراعي: صناع الحرب يحكمون لبنان

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وأضاف «إذا ألقينا نظرة على واقعنا في لبنان، نجد بكل أسف أن الذين صنعوا الحرب ما زالوا يحكمون بلادنا، الأمر الذي يشل الدولة بسبب نار الخلافات المشتعلة تحت الرماد، ويشكك الرأي العام الخارجي، ذلك أن من يصنع الحرب لا يستطيع أن يصنع السلام».ولفت إلى أنه بعد ست سنوات من عهد الرئيس ميشيل عون، لم يتمكنوا أو بالأحرى لم يريدوا انتخاب رئيس جديد، فكان إنجازهم الكبير تنزيل العلم وإقفال القصر الجمهوري، وتسليم حكومة مستقيلة منذ خمسة أشهر.
من جهته جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس، الدعوة إلى التوافق لانتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا أنه سوف يدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس كل أسبوع.
وقال خلال لقائه بوفد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين اللبنانية، إن أولى الأولويات هي لانتخاب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن كل المحطات الخلافية التي مر بها لبنان انتهت بالحوار والتوافق من الطائف إلى الدوحة إلى طاولات الحوار في الداخل.
وأكد أن لبنان يستطيع أن يتحمل أسابيع لكنه لا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، ولا يمكن أن يتحمل لبنان واللبنانيون المزيد من التدهور، معلنا أن الوضع الأمني في لبنان محصن، واللبنانيون يملكون من الوعي إلى عدم الانجرار والانزلاق في أتون الاحتراب والفتن.
وعن اتفاق الطائف قال بري إن اتفاق الطائف ليس إنشاء عربيا، الطائف هو دستور ساوى بين اللبنانيين، واعترف بري بـفشله لثلاث مرات في تمرير الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وقانون انتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ.
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