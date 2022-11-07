نور السعودية يكافح العمى بـ385 جراحة في النيجر

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وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة عن 3,577 حالة، ووزع 790 نظارة طبية، وأجرى 385 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح، امتدادا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول.على صعيد آخر واصل مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في السودان، وتم توزيع 1,003 سلال غذائية في قرية جاه الرسول بمحلية شرق سنار بولاية سنار، استفاد منها 4,153 فردا.
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