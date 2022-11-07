شكرا لقرائتكم خبر نور السعودية يكافح العمى بـ385 جراحة في النيجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كوني بالنيجر، ضمن برنامج «نور السعودية التطوعي»، المنفذ خلال الفترة من 1 حتى 6 نوفمبر الحالي، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة عن 3,577 حالة، ووزع 790 نظارة طبية، وأجرى 385 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح، امتدادا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول.

على صعيد آخر واصل مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في السودان، وتم توزيع 1,003 سلال غذائية في قرية جاه الرسول بمحلية شرق سنار بولاية سنار، استفاد منها 4,153 فردا.