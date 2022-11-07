شكرا لقرائتكم خبر أوضاع كارثية في مخيم الهول السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانتقدت في تقرير مطول أمس، الافتقار إلى الحماية من العنف، وانعدام القانون، والوضع الإنساني لعشرات الآلاف من الأنصار السابقين لداعش وأفراد أسرهم في المخيم.ونقل التقرير عن أحد سكان المخيم قوله نحن بين نارين: قوات الأمن والمتطرفين، إنه نوع من السجن. لا حرية هنا. ويخشى كثيرون من أن الظروف الأمنية والمعيشية ستستمر في التدهور، وأنهم قد يظلون عالقين في مخيم الهول إلى الأبد.
ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 50 ألف شخص في المخيم، معظمهم من النساء والأطفال، بما في ذلك رعايا أجانب.
وحذرت المنظمة الإغاثية في تقريرها من تزايد نفوذ الجماعات المتطرفة داخل المخيم، كما انتقدت سوء الإدارة من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والمدعومة من الولايات المتحدة والمسؤولة عن المنشأة.
كانت هذه تفاصيل خبر أوضاع كارثية في مخيم الهول السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.