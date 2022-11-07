شكرا لقرائتكم خبر أوضاع كارثية في مخيم الهول السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استنكرت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية الأوضاع الكارثية في مخيم الهول للاجئين، سيئ السمعة، شمال شرق سوريا.

وانتقدت في تقرير مطول أمس، الافتقار إلى الحماية من العنف، وانعدام القانون، والوضع الإنساني لعشرات الآلاف من الأنصار السابقين لداعش وأفراد أسرهم في المخيم.

ونقل التقرير عن أحد سكان المخيم قوله نحن بين نارين: قوات الأمن والمتطرفين، إنه نوع من السجن. لا حرية هنا. ويخشى كثيرون من أن الظروف الأمنية والمعيشية ستستمر في التدهور، وأنهم قد يظلون عالقين في مخيم الهول إلى الأبد.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 50 ألف شخص في المخيم، معظمهم من النساء والأطفال، بما في ذلك رعايا أجانب.

وحذرت المنظمة الإغاثية في تقريرها من تزايد نفوذ الجماعات المتطرفة داخل المخيم، كما انتقدت سوء الإدارة من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والمدعومة من الولايات المتحدة والمسؤولة عن المنشأة.