شكرا لقرائتكم خبر 23 قتيلا في معارك مع حركة الشباب الصومالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الجيش الصومالي أمس إن 23 شخصا على الأقل قتلوا في المعارك الأخيرة بين الجيش وحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وسط البلاد.

وقال حسن جامعي الملازم في القوات المسلحة الصومالية، إن مسلحين مدججين بالسلاح ينتمون إلى الميليشيات الإرهابية، هاجموا قاعدة عسكرية في ساعة مبكرة من صباح أمس، مشيرا إلى مقتل 6 جنود.

وأضاف أن 17 من مسلحي حركة الشباب قتلوا في المعركة التي دارت في محافظة مدق، وسط الصومال شمال مقديشو، وقد سبق الهجوم مباشرة تفجير انتحاري.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه أسفر عن مقتل 37 جنديا.