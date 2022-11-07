شكرا لقرائتكم خبر 23 قتيلا في معارك مع حركة الشباب الصومالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال حسن جامعي الملازم في القوات المسلحة الصومالية، إن مسلحين مدججين بالسلاح ينتمون إلى الميليشيات الإرهابية، هاجموا قاعدة عسكرية في ساعة مبكرة من صباح أمس، مشيرا إلى مقتل 6 جنود.وأضاف أن 17 من مسلحي حركة الشباب قتلوا في المعركة التي دارت في محافظة مدق، وسط الصومال شمال مقديشو، وقد سبق الهجوم مباشرة تفجير انتحاري.
وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه أسفر عن مقتل 37 جنديا.
كانت هذه تفاصيل خبر 23 قتيلا في معارك مع حركة الشباب الصومالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.