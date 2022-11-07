شكرا لقرائتكم خبر الجزائر تطلب الانضمام لـ«بريكس» مع روسيا والصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الجزائر أمس عن إيداع ملف رسمي لطلب الانضمام لمجموعة «بريكس».

ونقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية عن المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ليلى زروقي قولها «كانت لنا فرصة المشاركة في القمة الأخيرة لمجموعة بريكس في الصين، التي دعي الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون للمشاركة فيها».

وأضافت «خرجت هذه القمة بالانفتاح على ضم دول أخرى إلى المجموعة، نحن قدمنا طلبنا، ورحبت كل من روسيا والصين بانضمام الجزائر، في حين تدرس جنوب أفريقيا والهند والبرازيل الطلب.

وما يذكر أن بريكس تكتل سياسي واقتصادي عالمي بارز.