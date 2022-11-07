شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين: كلمة الرئيس السيسي تأكيد على حرص مصر فى تفعيل دورها الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة المناخ اليوم، هو تأكيد علي حرص مصر في تفعيل دورها التاريخي الاقليمي والدولي ودعم القوة الناعمة للدولة المصرية، مشددا على ترحيبه بما جاء فى خطاب الرئيس بدعوه العالم والزعماء علي تحويل التعهدات إلي أفعال واقعية للتحول فى اتجاه الاقتصاد الأخضر.

وشدد الحزب على أن كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر، هي بمثابة خطاب صريح إلي الضمير الإنساني للتضامن في وجه التغيرات المناخية والوصول إليها نقطة اللا عودة على حد تعبيره، مشيرا إلى أن ما جاء بالخطاب هو بمثابة خطوط عامة لخطة إنقاذ للعالم من الوصول للهاوية والانهيار أمام التغير المناخي الذي لن يرحم أحد.

وثمن الحزب ماجاء بكلمة الأمين العام بضرورة وجود ميثاق وتعهد بين الدول الكبري والاقتصاديات الناشئة حتي يتم تكامل في مواجهة التغييرات الحالية والمتوقعة مستقبلا.