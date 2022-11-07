انت الان تتابع خبر النصر: الحكومة امامها تحديات كبيرة ومشروع الموازنة اهمها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزبيدي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "الحكومة خرجت من رحم المعانة ومن اطول فترة سبقت تشكيلها بسبب المناكفات السياسية التي استمرت اكثر من سنة من اجل تشكيل الحكومة".وأضاف: لازال هناك معارضة لهذه الحكومة التي اطلقت 23 محور كبرنامج حكومي وهي امام تحديات كبيرة الا انها وبدأت بتسارع في تنفيذ برنامجها الحكومي"، موضحا ان "الموازنة والملف الاقتصادي من اهم ملفاتها".

وأشار الزبيدي الى ان "رئيس الوزراء كان قبل ان يتسنم منصبه ينتقد الأداء الحكومي وكان دائما ما يريد ان يحرر وزارة المالية من الفساد وعند تكليفه أصر ان منصب الوزير من ترشيحه، واختيار طيف سامي كان من قبله".



ولفت الى ان "مشروع الموازنة كنا نتمنى فيه ان تكون الموازنة استثمارية على عكس الموازنات السابقة والتي كانت تشغيلية"، مبينا ان "مشروع الموازنة بني على تخصيص أموال كبيرة ضمن المجاملات السياسية مثل تخصيصات لملف المهجرين والمناطق المحررة وغيرها".

وأكد الزبيدي ان "رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي خارج ائتلاف إدارة الدولة مبينا ان "الائتلاف لن يشارك في الحكومة التي شكلت على شكل الحكومات السابقة بالتوافق".

وشدد على ان "السياسة لعبة الغاز وتكشفها المصالح والمراقب يرى ان الكابينة قسمت ككعكة على مبدأ التوافق وعلى الرغم من ان شخصية السوداني التي لا يعترض عليها احد ولكن ننتظر من هذه الحكومة ان تصل الى المواطن ولا ان تكون مجرد ترويج اعلامي".

