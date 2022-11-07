انت الان تتابع خبر بعد "الانتخابات النصفية".. تلويح بعزل بايدن لهذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "CNN" عن مكارثي قوله: "لن نستخدم المساءلة أبدا لأغراض سياسية، لكن هذا لا يعني أن هذا لن يحدث في وقت آخر إذا نشأ الوضع المناسب".

وأضاف، في حالة نجاح الانتخابات، قد يبدأ الجمهوريون التحقيق في بعض المشاكل في عمل إدارة بايدن، بما في ذلك مسألة إجلاء القوات من أفغانستان.



وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "Newsweek"، أن الديمقراطيين قد يتكبدون خسائر كبيرة في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، مما يعرض بايدن لخطر المساءلة.

وكتب صحيفة "The Hill"، يعتزم أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي عزل الرئيس الحالي بعد انتخابات التجديد النصفي.