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الكشف عن قائمة منتخب السامبا في المونديال

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437503-638034389501933504.jpg

2022-11-07 | 18:25

الكشف عن قائمة منتخب السامبا في المونديال

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كشف المدير الفني لمنتخب البرازيل تيتي، اليوم الاثنين، عن قائمة السامبا لمونديال قطر، والذي سينطلق يوم 20 تشرين ثان الجاري.
وكانت قرعة دور المجموعات بكأس العالم 2022، قد أوقعت منتخب البرازيل في مجموعة واحدة رفقة منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.

وشهدت قائمة السامبا، غياب روبرتو فيرمينو مهاجم لأسباب فنية، بينما تواجد الظهير المخضرم داني ألفيس.


وجاءت قائمة منتخب البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر - إديرسون مورايس - ويفرتون بيريرا

الدفاع: دانيلو - داني ألفيس - أليكس ساندرو - أليكس تيليس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - إيدير ميليتاو - بريمر

الوسط: كاسيميرو - فابينيو - برونو جيماريش - فريد - لوكاس باكيتا - إيفرتون ريبيرو

الهجوم: - فينيسيوس جونيور - جابرييل جيسوس - أنتوني - رافينيا - ريتشارليسون - مارتينيلي - رودريجو – بيدرو

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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