الكشف عن قائمة منتخب السامبا في المونديال

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وكانت قرعة دور المجموعات بكأس العالم 2022، قد أوقعت منتخب البرازيل في مجموعة واحدة رفقة منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.

كشف المدير الفني لمنتخب البرازيل تيتي، اليوم الاثنين، عن قائمة السامبا لمونديال قطر، والذي سينطلق يوم 20 تشرين ثان الجاري.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012