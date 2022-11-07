شكرا لقرائتكم خبر العراق يدمر 3 أوكار داعشية ويبعد الأمن عن السياسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق أمس، أن قوة أمنية دمرت 3 أوكار لتنظيم داعش في ديالى، تحرك رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني لإبعاد المؤسسات الأمنية عن السياسة.

وقالت الخلية الأمنية في منشور عبر حسابها بموقع «فيس بوك» إن قوة مشتركة من اللواءين الثاني والثالث، فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، نفذت عملية تفتيش واسعة في بساتين منطقة العواشك بمحافظة ديالى. وأضافت أن العملية أسفرت عن تدمير 3 أوكار لعصابات داعش الإرهابية الإجرامية.

من جهته دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، إلى إعادة الانتشار الأمني للقوات العراقية في المدن، وسيادة القانون وفرض هيبة الدولة، مؤكدا ضرورة إبعاد المؤسسات الأمنية عن الاستثمار الحزبي والسياسي.

وقال خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية جواد البولاني، إن المنهاج الحكومي مكرس لمعالجة مطالب المواطنين، مشددا على وجوب إعادة المبالغ المسروقة، لأنه لن تكون هناك مصداقية مرجوة من جهود مكافحة الفساد، ما لم تتم استعادة هذه الأموال وحمايتها.

وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وفي مقدمتها قضايا النازحين، والتدوير الوظيفي للقيادات الأمنية، وملف حشد الدفاع.

على صعيد آخر أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن تفاؤله بنجاح الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، بسبب توافر الدعم السياسي، وارتفاع المستوى الاقتصادي والمالي في العراق.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسين مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ13 لمنتدى صير بني ياس، الذي يعقد بتنظيم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.