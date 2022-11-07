إسطنبول ترحل 41 ألف مهاجر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت ولاية إسطنبول التركية أمس، ترحيل 41 ألف مهاجر من أصل 148 ألفا، اتخذت السلطات إجراءات رسمية بحقهم، في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، حسب ما أوردته وكالة أنباء «الأناضول» التركية.

وأكد بيان صادر عن الولاية أن مكافحة الهجرة غير النظامية متواصلة بحزم وبدعم وتنسيق من وزارة الداخلية ،وتعاون من المؤسسات المعنية، وأشار إلى البدء في إجراءات قضائية وإدارية بحق مهاجرين ثبت عدم دخولهم البلاد بشكل قانوني، أو أنهم لا يستطيعون تقديم مستندات تثبت إقامتهم القانونية، وأشار إلى أنه تم ترحيل الذين أحيلوا إلى مديرية الهجرة، بعد التدقيق في حالاتهم.

وأضاف «تم اتخاذ إجراءات بحق 148 ألفا و12 أجنبيا منذ الأول من يناير الماضي وحتى الرابع من نوفمبر الحالي، في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية بالولاية».

وأضاف أنه تم ترحيل 41 ألفا و35 مهاجرا غير نظامي (21 ألفا و824 أفغانيا، و4 آلاف و691 باكستانيا، و14 ألفا و520 يحملون جنسيات مختلفة)، مباشرة من مطار إسطنبول إلى بلادهم.

فيما تم نقل 100 ألف و626 إلى مراكز الترحيل بالولايات الأخرى، بالتنسيق مع إدارة الهجرة.