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كينيا ترأب الصدع بين إثيوبيا وجبهة تيجراي

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- بواسطة أيمن الوشواش - بدأ مسؤولون إثيوبيون محادثات بشأن نزع السلاح ورأب الصدع، مع ممثلين لجبهة تحرير شعب تيجراي الانفصالية في كينيا، حسب ما ذكرت صحيفة «ديلي نيشن»، نقلا عن أشخاص لم تحدد هويتهم.

وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء بأن الصحيفة التي تتخذ من نيروبي مقرا لها قالت: إن المحادثات بين كبار القادة العسكريين من الجانبين، هي نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في الثاني من نوفمبر الحالي، ودعا إلى إجراء مفاوضات في غضون 5 أيام بشأن أساليب قيام مقاتلي جبهة تحرير تيجراي بالتخلي عن أسلحتهم.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات 5 أيام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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