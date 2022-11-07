كينيا ترأب الصدع بين إثيوبيا وجبهة تيجراي

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وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء بأن الصحيفة التي تتخذ من نيروبي مقرا لها قالت: إن المحادثات بين كبار القادة العسكريين من الجانبين، هي نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في الثاني من نوفمبر الحالي، ودعا إلى إجراء مفاوضات في غضون 5 أيام بشأن أساليب قيام مقاتلي جبهة تحرير تيجراي بالتخلي عن أسلحتهم.وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات 5 أيام.
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