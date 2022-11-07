شكرا لقرائتكم خبر كينيا ترأب الصدع بين إثيوبيا وجبهة تيجراي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ مسؤولون إثيوبيون محادثات بشأن نزع السلاح ورأب الصدع، مع ممثلين لجبهة تحرير شعب تيجراي الانفصالية في كينيا، حسب ما ذكرت صحيفة «ديلي نيشن»، نقلا عن أشخاص لم تحدد هويتهم.

وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء بأن الصحيفة التي تتخذ من نيروبي مقرا لها قالت: إن المحادثات بين كبار القادة العسكريين من الجانبين، هي نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في الثاني من نوفمبر الحالي، ودعا إلى إجراء مفاوضات في غضون 5 أيام بشأن أساليب قيام مقاتلي جبهة تحرير تيجراي بالتخلي عن أسلحتهم.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات 5 أيام.