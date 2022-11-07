شكرا لقرائتكم خبر عمران خان يثير الجدل بكرسي متحرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان إلى إثارة الجدل ونشر التوتر مجددا، بعدما قرر قيادة أنصاره من على كرسيه المتحرك لاستئناف مسيرة إلى إسلام آباد للاستمرار في الضغط لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد خروجه من المستشفى بعد تلقي العلاج بعد إصابته في ساقه جراء إطلاق نار على مسيرة احتجاجية.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن فؤاد شاودري، أحد قادة حزب حركة الانصاف القول إن خان سيلقي كلمة أمام أنصاره اليوم، حيث سيتم استئناف مسيرتهم.

وشوهد خان، الذي أصيب برصاصة في ساقه، وهو يخرج من المستشفى على كرسي متحرك.