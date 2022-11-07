شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدفاع والأمن القومى بالنواب: دعوة الرئيس لوقف الحرب إنقاذ للعالم من كوارث ضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس السيسى بوقف الحرب الروسية الأوكرانية، ينبع من دور مصر الرائد في تحقيق السلام والأمن العالمى، ويعبر عن مدى المصداقية العالمية التي أصبحت تتمتع بها مصر في عهد الرئيس السيسى، وهو ما جعل الحضور العالمى في القمة يرحب بهذه الدعوة ويتمنى تحقيقها.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، أن توقيت دعوة الرئيس السيسى لإنهاء الحرب كان غاية في الذكاء والفطنة، حيث أنظار العالم تتجه إلى قمة المناخ بشرم الشيخ، وقادة وزعماء ورؤساء العالم يشاركون في تلك القمة، ولذلك حظيت دعوة وقف الحرب بردود فعل إيجابية من كافة الأوساط السياسية العالمية، خاصة أن تلك الحرب أدخلت العالم أجمع في عدة أزمات منها تأثر سلاسل الغذاء العالمية، وأزمة الطاقة والتضخم، وهى الأزمات التي تاثرت بها بشدة كافة دول العالم وخاصة الدول النامية، ومن البديهى أن يؤدى وقف تلك الحرب إلى إنقاذ العالم من أزمات عديدة وكوارث ضخمة.

وتابع النائب أحمد إسماعيل: من المتوقع أن تجد دعوة الرئيس بوقف الحرب الروسية الأوكرانية آذانا صاغية من دول العالم، بعد أن عانى الجميع من ويلات تلك الحرب وأثرها السلبى على كافة مناحى الحياة، ووصول الأمور إلى منعطف خطير مع افتراض بعض المحللين أن هناك بعض الاحتمالات تطرح إمكانية التهديدات باللجوء إلى الخيار النووي في حال وصول الأمور إلى طريق مسدود في تلك الحرب المدمرة.

من ناحية أخرى أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بأن الحضور الكبير للقادة والزعماء والرؤساء لقمة المناخ بشرم الشيخ، والزخم الكبير الذى شاهده العالم كله دليل لا يقبل الشك على تقدير العالم لمصر ورئيسها وشعبها، ويقينهم بقدرة مصر على خروج تلك القمة بأعلى مستوى، وأن نتائجها ستكون حاسمة فى إنقاذ البشرية والعالم من تغير المناخ.