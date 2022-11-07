شكرا لقرائتكم خبر عن "ثقافة النواب": كلمة الرئيس السيسي عن وقف الحرب جاءت فى توقيت مناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر قمة المناخ، اليوم، لوقف الحرب الروسية الأوكرانية جاءت في توقيت مناسب وحدث عالمى يحظى باهتمام كبير من مختلف دول العالم، متابعة:" دعوة الرئيس السيسى بوقف الحرب في حدث جلل يضم أكثر من 100 دولة ومئات من المنظمات والمؤسسات وعشرات من وسائل الإعلام من مختلف دول العالم، وموضوع يحظى باهتمام عالمى متمثل في التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول.

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن الدعوة تعكس حرص القيادة المصرية على حفظ السلام العالمي، وتعكس رغبة مصرية في تحقيق الأمن والاستقرار لكل شعوب العالم، خاصة وأن هذه الأحداث أثرت بصورة كبيرة على الشعبين وعلى جميع شعوب العالم الأمر الذي يستوجب سرعة التحرك لوقف الحرب، مناشدة دول العالم بالالتفاف حول دعوة الرئيس لإنهاء هذه الحرب.

وأكدت أمين سر اللجنة، أن التغيرات المناخية باتت تشكل خطورة على كوكب الأرض، مما أظهر الحاجة إلى ضرورة توحيد الجهود بين دول العالم للحفاظ على حق الشعوب في الحياة ووجود الطمأنينة واستقرار سبل السلام والأمان.

وتابعت:" لهذه الأسباب أصبحت المسألة مسؤولية مشتركة على جميع الدول وعلى الجميع تدارك تلك الأزمة قبل تفاقمها خاصة في ظل الأحداث التي انعكست على الجميع والتي تتطلب أيضا تضافر الجهود لوضع أطر وحلول عاجلة لها لضمان حماية الشعوب من أثارها".