المبعوث الأمريكي للمناخ ورئيس وزراء النرويج يترأسان إطلاق تحدي"الشحن الأخضر" في "كوب 27"

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري ورئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور ترأسا إطلاق تحدي"الشحن الأخضر" خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop 27) في شرم الشيخ.

وذكرت الوزارة - في بيان أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع الشحن آخذة في التزايد الأمر الذي يتعارض مع أهداف اتفاقية باريس.

وأشار البيان إلى أنه في حال المقارنة بين انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع الشحن وانبعاثات الدول، ستكون الناتجة عن قطاع الشحن ضمن أكبر عشرة مسببات للانبعاثات على مستوى العالم، حيث نظمت الولايات المتحدة والنرويج تحدي الشحن الأخضر في COP 27 ، بهدف تشجيع الدول والصناعات لتبنى تكنولوجيا صناعة السفن التي تعمل بالطاقة النظيفة.

وأصدرت البلدان والموانئ والشركات أكثر من 40 إعلانا رئيسيا تتناول الابتكارات الخاصة بالسفن والتوسع في الوقود منخفض أو عديم الانبعاثات والسياسات للمساعدة في تعزيز استيعاب سفن الجيل التالي.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تقود تحدي "الشحن الأخضر" كأحدى التزامتها بحل أزمة المناخ إقليميا وعالميا، من خلال تسهيل ممرات الشحن الخضراء حول العالم وإنشاء خطة عمل وطنية أمريكية تبدأ مطلع العام المقبل 2023.

وأضاف البيان أنه في إطار قانون الولايات المتحدة للحد من التضخم، تمنح وكالة حماية البيئة 3 مليارات دولار لتوفير التمويل للمعدات وتكنولوجيا الموانئ في محاولة لخفض الانبعاثات، بالإضافة للعمل مع دول في المنظمة البحرية الدولية لمراجعة استراتيجية المنظمة البحرية الدولية الأولية بشأن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من السفن في موعد أقصاه 2050.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي في هذا الصدد، فإن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعلنان التعاون التقني لإنشاء ممر شحن أخضر بين تحالف الموانئ البحرية الشمالية الغربية الأمريكية وميناء بوسان، كذلك بين الولايات المتحدة وكندا من خلال البحيرات العظمى ونهر سانت لورانس البحري، واخيرا تعتزم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عزمهما على دعم إنشاء ممرات شحن خضراء بين البلدين.