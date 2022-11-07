ولي العهد البحريني يؤكد أهمية "كوب 27" لدعم الجهود العالمية لمواجهة التحديات المناخية

محمد اسماعيل - القاهرة - البحرين - (أ ش أ)

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الاثنين، على ما يشكله المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27) في شرم الشيخ من تجمع دولي هام يدعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وتحقيق الأمن البيئي، مشيرا إلى دعم بلاده لكافة الجهود الدولية بما يحقق الأهداف المناخية ويضمن مستقبل أكثر أمانا للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال زيارة الأمير سلمان لجناح البحرين في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، حيث أكد أهمية المنتديات والمؤتمرات المعنية بالمناخ لتوحيد مسارات التعاون في مواجهة مختلف التحديات المناخية، وحرص بلاده على الإسهام الفاعل مع المجتمع الدولي في تبني المبادرات الهادفة للحد من التغيرات المناخية، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأطلع الأمير سلمان بن حمد على جناح البحرين وما يحتويه من مبادرات للحد من آثار التغير المناخي ودورها في جذب الاهتمام للفرص الواعدة التي تقدّمها البحرين بمجالات الطاقة النظيفة ومواجهة التحديات البيئية، مشيدا بالجهود الحثيثة التي قامت بها الجهات المعنية في هذا المؤتمر العالمي الهام.

كما زار ولي العهد البحريني جناح السعودية، وجناح الإمارات، وعدد من الدول المشاركة في "كوب 27"، حيث أطلع على ما ضمته من عروض لأنشطة هذه الدول في المجالات البيئية والحفاظ على الأمن البيئي.