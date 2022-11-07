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العاهل الأردني يلتقي عددًا من رؤساء وزعماء الدول على هامش "كوب 27" بشرم الشيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - الأردن - (أ ش أ)

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عدة لقاءات بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع عدد من زعماء وقادة الدول على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ " cop 27 "، المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وضمنت هذه اللقاءات مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما التقى العاهل الأردني أيضا رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ والرئيس البولندي أندريه دودا، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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