مَن يربح 1.9 مليار دولار قيمة أكبر جائزة يانصيب في العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (بي بي سي)

ارتفعت قيمة جائزة يانصيب باوربول الأمريكية الكبرى إلى 1.9 مليار دولار، قبيل سحْب القُرعة اليوم الاثنين، وذلك بعد عدم فوز أي تذكرة في السحب الذي أجري يوم السبت على الجائزة.

وعلى مدى ثلاثة أشهر، لم يحالف الحظ أحدا للحصول على جائزة اليانصيب الأكبر في العالم بعد 40 عملية سحب متتالية.

وتشير الاحتمالات، في سحب يوم الاثنين، إلى فوز شخص واحد من بين 292.2 مليون مشارك، بحسب القائمين على الجائزة.

وتقرّر أجراء عملية السحب اليوم الاثنين في تمام الساعة 04:30 مساء بتوقيت غرينيتش.

وقال درو سفيتكو، رئيس مجموعة منتجات باوربول في بيان: "مثل باقي الناس أمريكا والعالم، أعتقد أننا جميعا متشوقون للوصول إلى اللحظة التاريخية التي يعلَن فيها عن الفوز بالجائزة".

وكانت أكبر جائزة يانصيب عالمية قد سجّلت قيمة 1.59 مليار دولار في عام 2016 وقد وُزّعت على ثلاثة مشتركين.

وعلى الرغم من عدم إعلان فوز أي شخص بالسحب الذي أجري يوم السبت، كانت هناك 16 تذكرة جاءت أرقامها مطابقة للأرقام الخمسة الرئيسية ليفوز كلّ واحد من أصحابها بـمليون دولار. وفي ولاية كنتاكي، فازت تذكرة أخرى بمبلغ 2 مليون دولار. بينما فازت 219 تذكرة في أنحاء الولايات المتحدة بـ 50 ألف دولار، فيما فازت 51 تذكرة بـ 150 ألف دولار.

وكانت جائزة باوربول أخرى وحيدة وصلت إلى 41 عملية سحب متتالية دون إعلان الفوز في أي منها. وانتهى السحب في عام 2021 بفوز تذكرة في ولاية كاليفورنيا بنحو 700 مليون دولار.

ويكلف شراء تذكرة يانصيب باوربول 2 دولار.

وللفائز بالجائزة الكبرى أن يختار بين الحصول على قيمتها نقدا ودفعة واحدة، أو على أقساط سنوية على مدى 29 عاما. ويفضل معظم الفائزين الحصول على المبلغ دفعة واحدة.

وتُنظّم لعبة يانصيب باوربول منذ عام 1992، وتُجرى في 45 من أصل 50 ولاية أمريكية، بينها العاصمة واشنطن، وأراضي بورتريكو التابعة للولايات المتحدة، فضلا عن جزر العذراء، فيرجن آيلاند، الأمريكية.

ويتعين أن تتطابق الأرقام الستة على التذكرة مع الأرقام الستة التي يُعلن عنها في أثناء السحب على الجائزة.

وفي حال اختار أكثر من شخص الأرقام الستة نفسها الفائزة في السحب، فإنهم يتقاسمون قيمة الجائزة.

وكان آخر فوز بجائزة يانصيب باوربول الكبرى في الثالث من أغسطس/آب الماضي. وبلغت قيمة الجائزة 206.9 مليون دولار، وقد اختار الفائز أن يحصل على قيمة الجائزة نقدا ودفعة واحدة.

وفي يوليو/تموز، فازت تذكرة في ولاية إلينوي بـ 1.34 مليار دولار.