بنك الإسكندرية يشارك في فعاليات قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يشارك بنك الإسكندرية ومجموعة إنتيسا سان باولو المالكة للبنك بنسبة 80% في قمة المناخ COP27 في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

وقال البنك، خلال بيان له اليوم الاثنين، إن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص مجموعة انتيسا سان باولو وبنك الإسكندرية على تبادل الخبرات فيما يتعلق بأفضل ممارسات على صعيد الاستدامة وتغير المناخ، مع التركيز على المشاركة الفعالة للمجموعة في القطاع الزراعي، حيث أصبحت الاستدامة البيئية الآن ركيزة أساسية في دفع نمو القطاع محلياً ودولياً.

وأضاف أن المشاركة في القمة تأتي أيضا كجزء من استراتيجية مجموعة انتيسا سان باولو، وبنك الإسكندرية الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث سيتم إعطاء أهمية خاصة للجهود المبذولة نحو بيئة أكثر استدامة، والتي سيتم متابعتها أيضًا من خلال الاستدامة طويلة الأجل لأنشطة الأعمال التجارية الزراعية، وهو ما عززته المبادرات الأخيرة للمجموعة في القطاع الزراعي.

كما سيتم مناقشة المشاركة الفعالة للمجموعة في القطاع وذلك في حلقة نقاشية جانبية تعقد في "يوم التكيف والزراعة" يوم 12 نوفمبر بعنوان "أجندة المناخ والطاقة الجديدة" حيث ستتناول الجلسة تنافسية الأعمال التجارية الزراعية والتنمية الإقليمية، وذلك بحضور ممثلين رفيعي المستوى من القطاع الخاص والعام والحكومي، وفقا للبنك.

وقال البيان إن البنك شهد خلال السنوات الخمس الماضية تحولاً كبيراً من استراتيجية خلق القيمة المشتركة إلى دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قلب نموذج أعماله.