ولي العهد يغادر شرم الشيخ ويبعث برقية شكر للرئيس المصري

بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، برقية شكر، إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إثر مغادرته شرم الشيخ بعد المشاركة في النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، فيما يلي نصها: صاحب الفخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي حفظه الله رئيس جمهورية مصر العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وأود أن أشكر فخامتكم على استضافة قمة الشرق الأوسط الأخضر في نسختها الثانية، إيماناً منكم بأهمية أهدافها التي ستتحقق ـ بإذن الله ـ بتكاتف الجهود، والمساهمة الفاعلة من دول المنطقة، وصولاً إلى المزيد من الازدهار والرخاء لشعوبنا. متمنياً لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. ولفخامتكم تحياتي وتقديري.



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