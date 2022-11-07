السيسي: المبادرة السعودية فرصة ممتازة لمواجهة تغير المناخ

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، أن المبادرة تمثل إطارا مناسبا لتعزيز التعاون التقني وربط مراكز الأبحاث في الدول الأعضاء لتحقيق التكامل بين البرامج البحثية والتطبيقية المتعلقة بتكنولوجيا تغير مواجهة المناخ.
ودعا الرئيس السيسي إلى طرح أفكار مبتكرة ومقترحات بناءة تساهم في تعزيز عمل المناخ في دولنا في سياق مبدأ التنفيذ الذي نجتمع في إطاره.
وتابع السيسي: ما سيخرج عن اجتماعنا اليوم من نتائج سيعبر عن استمرار التزامنا بعمل المناخ على كافة المستويات لصالح الأجيال القادمة في المنطقة العربية وفى العالم أجمع.
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