العليمي: مخرجات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ستؤثر إيجابيا على حياة ملايين اليمنيين

قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي، إن القرارات التي ستتخذها قمة المناخ من شأنها أن تؤثر إيجابا على حياة ملايين اليمنيين الذين فقدوا نصف ناتجهم القومي المقدر بنحو 126 مليار دولار خلال ثماني السنوات الماضية، ناهيك عن الدمار الهائل، ومخيمات النزوح المكتظة، والخدمات التي لا تعمل سوى بأقل من نصف طاقتها، متوجها بالشكر لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات على جهوده المقدرة في التخفيف من حدة الكارثة، ومنع انهيار شامل لمؤسسات الدولة التي تستجيب اليوم لجهود في الحد من إضرار التغيرات المناخية على مختلف المستويات. وأشاد العليمي خلال كلمته في قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، بالمبادرات الدولية والإقليمية في السياق المناخي وعلى وجه الخصوص مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنتها السعودية بهدف الوصول إلى تخفيضات قياسية في الانبعاثات الكربونية، مؤكدا دعمه لمبادرة مصر للتكيف والقدرة على الصمود في قطاع المياه.



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