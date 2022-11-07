ولي عهد الكويت: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تحقق التطلعات

وأضاف الصباح في كلمته خلال النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022 في مدينة شرم الشيخ المصرية، على هامش مؤتمر COP 27: «ملتزمون بالتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ المشروعات البيئية.. كما أننا ملتزمون بكل المبادرات المعنية بمواجهة تغير المناخ».
وأشار إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تحقق الكثير من التطلعات إقليميا ودوليا.
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