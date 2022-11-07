ولي العهد يعلن عن دعم سعودي لمشاريع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بـ 2.5 مليار دولار

وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى شرم الشيخ لافتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022، وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وافتتح ولي العهد قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022، وقال في كلمة له إن الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تتطلب استمرار التعاون الإقليمي.

وشكر ولي العهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استضافة قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان عن استضافة المملكة لمقرّ الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر والمساهمة بمبلغ مليارين وخمسمائة مليون دولار دعماً لمشروعات المبادرة وميزانية الأمانة العامة على مدى 10 سنوات.

وأكد ولي العهد أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تسعى إلى تعزيز التعاون في المنطقة لخفض وإزالة أكثر من 670 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ما يمثل المساهمات المحددة وطنياً من جميع دول المنطقة

وأضاف: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تهدف لزراعة 50 مليار شجرة واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، مخفضة بذلك 2.5% من معدلات الانبعاثات العالمية

وتابع ولي العهد: تعمل السعودية على تنويع مزيج الطاقة بحيث يتم إنتاج 50% من الكهرباء داخل المملكة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، كاشفا أنه سيتم إنتاج 50% من الكهرباء داخل المملكة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأعلن ولي العهد عن استهداف صندوق الاستثمارات العامة الوصول للحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، مبينا صندوق الاستثمارات العامة سيكون من أوائل صناديق الثروة السيادية عالمياً والأول في منطقة الشرق الأوسط الذي يستهدف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050.

وأضاف: تطمح المملكة في قمة اليوم إلى تكثيف التعاون والتنسيق لتمويل المبادرات لإيجاد حلول إبداعية لمواجهة التحديات المناخية المشتركة في المنطقة.